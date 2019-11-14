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Kayserispor güç depoluyor

7 saat önce

SÜPER Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, sabah antrenmanında kondisyon çalışması yaptı.

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SÜPER Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, sabah antrenmanında kondisyon çalışması yaptı.

Süper Lig'in 11'inci haftasından sonra liglere verilen milli arada 3 gün izin yapan sarı-kırmızılı futbolcular teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde toplandı. Futbolcular sabah idmanında düz koşu ve ısınma çalışması yaptı. Kayserisporlu futbolcular daha sonra kurulan 10 istasyonda kondisyon, çabukluk, kuvvet ve şut çalışması gerçekleştirdi. Şut çalışması ile tamamlanan antrenmanda teknik direktör Bülent Uygun bütün futbolcuların yanına giderek taktik verdi. İstikbal Mobilya Kayserispor'da sakatlıkları bulunan Alpay, Levent, Mensah ile izinli olan Adebayor ve milli takım kampında yer alan Lung, Aymen ve Emre Demir antrenmanda yer almadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenman görüntüsü

-Genel detay


İstikbal Mobilya, Kayserispor, Sabah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:23 Kaynak: DHA
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