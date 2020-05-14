Kayserispor güç topluyor - Son Dakika

Hes Kablo Kayserispor, ligde oynayacağı son 8 maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Korona virüs nedeniyle liglere verilen aradan sonra hafta başında topbaşı yapan Kayserispor, çalışmalarına devam ediyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki nezaretinde idman yapan sarı-kırmızılılar, güç topluyor. Kulüp tesislerindeki antrenmanda kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştiren ve sonrasında ayak tenisi oynayarak günü tamamlayan Kayseri ekibinde futbolcuların hırslı oldukları gözlendi.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)