Kayserispor günü tek antrenmanla geçirdi
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İstikbal Mobilya Kayserispor, SD Eibar ile yaptığı hazırlık maçı sonrasında haftaya tek antrenman yaparak başladı.
İstikbal Mobilya Kayserispor Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:47 Kaynak: İHA
, SD Eibar
ile yaptığı hazırlık maçı sonrasında haftaya tek antrenman yaparak başladı. Avusturya
'nın Seefeld bölgesinde kampa devan eden İstikbal Mobilya Kayserispor, Pazar günü SD Eibar ile yaptığı hazırlık maçını 5-2 kaybetti. Sarı-kırmızılı takım Pazartesi gününü akşam üzeri yaptığı tek antrenmanla tamamladı. İstikbal Mobilya Kayserispor, yurt dışı kamp etabındaki ikinci maçında bu gün FC Red Bull Salzburg
ile mücadele edecek. Oberhofen am Irrsee Stadyumu'nda oynanacak mücadele, yerel saatle 18.30'da (TSİ 19.30) başlayacak. - KAYSERİ
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