Son Dakika Haberleri: Kayserispor günü tek antrenmanla geçirdi
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Kayserispor günü tek antrenmanla geçirdi

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, SD Eibar ile yaptığı hazırlık maçı sonrasında haftaya tek antrenman yaparak başladı.

Kayserispor günü tek antrenmanla geçirdi, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor, SD Eibar ile yaptığı hazırlık maçı sonrasında haftaya tek antrenman yaparak başladı.

Avusturya'nın Seefeld bölgesinde kampa devan eden İstikbal Mobilya Kayserispor, Pazar günü SD Eibar ile yaptığı hazırlık maçını 5-2 kaybetti. Sarı-kırmızılı takım Pazartesi gününü akşam üzeri yaptığı tek antrenmanla tamamladı. İstikbal Mobilya Kayserispor, yurt dışı kamp etabındaki ikinci maçında bu gün FC Red Bull Salzburg ile mücadele edecek. Oberhofen am Irrsee Stadyumu'nda oynanacak mücadele, yerel saatle 18.30'da (TSİ 19.30) başlayacak. - KAYSERİ
İstikbal Mobilya, Kayserispor, Eibar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:47 Kaynak: İHA
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