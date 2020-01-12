Kayserispor, Gustavo ile anlaştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor, Gustavo ile anlaştı - Son Dakika Spor

Kayserispor, Gustavo ile anlaştı

6 saat önce

Süper Lig'in ikinci yarısında güçlü bir kadro ile mücadele ederek zoru başarmak isteyen Kayserispor, Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo ile anlaştı.

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Süper Lig'in ikinci yarısında güçlü bir kadro ile mücadele ederek zoru başarmak isteyen Kayserispor, Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo ile anlaştı. 28 yaşındaki futbolcu, bu gece Kayseri'ye gelecek yarın da sözleşmeyi imzalayacak.


Gustavo Campanharo kimdir?


Gustavo, 4 Nisan 1992 doğumlu. Brezilya'nın Rio Grande de Sul kentinde doğdu. Brezilya'da Chapecoense takımında orta saha ve forvet arkası mevkilerinde oynadı. İtalya'nın Hellas Verona ve Fiorentina takımlarında da forma giyen Gustavo bu sezon hiç oynamadı.


Gustavo, geçen sezon Ludogorest takımında forma giydi, sonrasında da Brezilya takımına transfer oldu.


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Kayserispor, Brezilya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:26 
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