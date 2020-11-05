Kayserispor, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 8. haftasında 8 Kasım Pazar günü Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 8. haftasında 8 Kasım Pazar günü Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, antrenörler Ömer Faruk Mahir ve Gökhan Ünal yönetiminde gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan idman, top kapma ve taktik çalışmalarının ardından tamamlandı. Sar-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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