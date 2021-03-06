Kayserispor, Hatayspor maçına hazır

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idmanda, taktik çalışmalar yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik sorumlu Uğur Kulaksız yönetiminde gerçekleştirildi.

Hes Kablo Kayserispor , Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

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