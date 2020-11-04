Kayserispor-Hatayspor maçını Volkan Bayarslan yönetecek
04.11.2020 12:28
Hes Kablo Kayserispor ile Atakaş Hatayspor arasında Pazar günü oynanacak olan ligin 8.hafta karşılaşmasını İstanbul Bölgesinden Volkan Bayarslan yönetecek.
Hes Kablo Kayserispor ile Atakaş Hatayspor arasında Pazar günü oynanacak olan ligin 8.hafta karşılaşmasını İstanbul Bölgesinden Volkan Bayarslan yönetecek.
Süper Ligin 8.haftasında 08 Kasım 2020 Pazar günü Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor ile Atakaş Hatayspor maçında görev yapacak hakemler açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Hes Kablo Kayserispor-Atakaş Hatayspor maçında Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ve Deniz Caner Özaral yapacak. Maçın 4.Hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy. VAR ve AVAR Hakemleri ise maç günü açıklanması bekleniyor. - KAYSERİ
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