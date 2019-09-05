Son Dakika Haberleri: Kayserispor hazırlık maçı çalışmalarını sürdürüyor
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Kayserispor hazırlık maçı çalışmalarını sürdürüyor

40 dakika önce

İ.M. Kayserispor'un cumartesi günü Adanaspor'la oynanacak hazırlık maçı için çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Kayserispor hazırlık maçı çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]

İ.M. Kayserispor'un cumartesi günü Adanaspor'la oynanacak hazırlık maçı için çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.


Ligin 3. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-2 mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor, Adanaspor'la oynayacağı hazırlık maçı hazırlıklarını sürdürdü. Kayserispor, Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ana bölümde ise taktik çalışması gerçekleşti. Karaman'ın, antrenman süresince futbolcularla yakından ilgilenmesi dikkat çekti.


İ.M Kayserispor - Adanaspor hazırlık maçı karşılaşması Cumartesi günü gerçekleşecek. - KAYSERİ

Kayserispor, Galatasaray, Adanaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 08:20 Kaynak: İHA
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