Son Dakika Haberleri: Kayserispor hazırlık maçı çalışmalarını sürdürüyor
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Kayserispor hazırlık maçı çalışmalarını sürdürüyor

2 saat önce

- Kayserispor hazırlık maçı çalışmalarını sürdürüyorKAYSERİ - İ.M. Kayserispor'un cumartesi günü Adanaspor'la oynanacak hazırlık maçı için çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

- Kayserispor hazırlık maçı çalışmalarını sürdürüyor

KAYSERİ - İ.M. Kayserispor'un cumartesi günü Adanaspor'la oynanacak hazırlık maçı için çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Ligin 3. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-2 mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor, Adanaspor'la oynayacağı hazırlık maçı hazırlıklarını sürdürdü. Kayserispor, Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ana bölümde ise taktik çalışması gerçekleşti. Karaman'ın, antrenman süresince futbolcularla yakından ilgilenmesi dikkat çekti.

İ.M Kayserispor - Adanaspor hazırlık maçı karşılaşması Cumartesi günü gerçekleşecek.

Kayserispor, Adanaspor, Karaman, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:11 Kaynak: İHA
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