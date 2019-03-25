Son Dakika Haberleri: Kayserispor Hazırlık Maçı Yapacak

Kayserispor Hazırlık Maçı Yapacak

2 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, lige verilen arada Adana Demirspor ile hazırlık maçı oynayacak.

Kayserispor Hazırlık Maçı Yapacak, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor, lige verilen arada Adana Demirspor ile hazırlık maçı oynayacak.

Türkiye futbol liglerine verilen milli maç arası ve seçim arasında İstikbal Mobilya Kayserispor, hazırlık maçı oynayacak. Sarı kırmızılı takım, hafta sonunda Kayseri'de TFF 1.Lig takımlarından Adana Demirspor ile karşılaşacak.

İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, sarı kırmızılı takımın Cumartesi günü Kayseri'de hazırlık maçı oynayacağını söyledi. Taşçı, "30 Mart Cumartesi günü Kayseri'de Adana Demirspor ile hazırlık maçı oynayacağız. Kadir Has Stadı'ndaki maç saat 16.00'da başlayacak" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:01 Kaynak: İHA

Kayseri, Adana Demirspor, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor
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