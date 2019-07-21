Son Dakika Haberleri: Kayserispor hazırlık maçında farklı mağlup
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Kayserispor hazırlık maçında farklı mağlup

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, hazırlık maçında İspanya La Liga ekibi Eibar'a 5-2 mağlup oldu.

Kayserispor hazırlık maçında farklı mağlup, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, hazırlık maçında İspanya La Liga ekibi Eibar'a 5-2 mağlup oldu.
2019-2020 sezonu hazırlıklarını Avusturya'nın Seefeld bölgesinde sürdüren Kayserispor, kampın 6'ncı gününde Eibar ile karşı karşıya geldi. Volders Stadyumu'nda oynanan müsabakada teknik direktör Hikmet Karaman, takımdaki tüm oyuncularına şans vermeye çalıştı.
Eibar, Pedro Leo'nun golüyle 19'uncu dakikada 1-0 öne geçti. Ziya Alkurt ile skoru eşitleyen sarı kırmızılılar, Dmitrovic'in golüne engel olamadı ve ilk yarıyı 2-1 geride kapattı. Mücadelenin 50'nci dakikasında Eibar, Blasis'in golüyle farkı 2'ye çıkarttı. Umut Bulut'un 60'ıncı dakikadaki golüyle yeniden farkı bire indirmeyi başaran Kayseri temsilcisi, İspanyol ekibinin Oliveira ve Garcia ile üst üste gelen gollerine engel olamadı ve sahadan 5-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

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Maçtan detaylar


Kayserispor, La Liga, Eibar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 08:52 Kaynak: DHA
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