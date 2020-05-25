Kayserispor, hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika

Kayserispor, hazırlıklarına devam ediyor

Hes Kablo Kayserispor, 12 Haziran'da başlayacak olan Süper Lig çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kayserispor, hazırlıklarına devam ediyor, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor, 12 Haziran'da başlayacak olan Süper Lig çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hazırlıklarını Teknik Direktörü Robert Prosinecki nezaretinde devam eden Sarı-Kırmızılılar antrenman öncesi bayramlaştı. Dünü izinli olarak geçiren Sarı-Kırmızılılar 1 günlük aranın ardından çalışmalarına kaldığı yerden sürdürüyor.


Soğuk havaya rağmen hazırlıklarını keyifli bir şekilde sürdüren Hes Kablo Kayserispor bugün akşam yapacağı ikinci antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. Günün ilk antrenmanında güç ve kuvvet ağırlıklı bir çalışma yapan Sarı-Kırmızılılar akşam yapılacak olan antrenmanda ise taktik ve top çalışması yapacak. - KAYSERİ

Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 01:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor, hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika Spor
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