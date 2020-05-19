Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor

SÜPER Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla, hazırlıklarına devam etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından 55 gün antrenmanlarını evlerinde yapan Kayserisporlu oyuncular, 11 Mayıs'tan bu yana çalışmalarını tesislerde sürdürüyor. Karpuzatan Tesisleri'nde bu sabah teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde yapılan antrenmana futbolcular 3 grup halinde geldi. İstasyon ve kondisyon çalışması yapan Kayserisporlu futbolcular akşam antrenmanı ile günü tamamlayacak.