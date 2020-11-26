Kayserispor, Hekimoğlu Trabzon maçı hazır
26.11.2020 08:58
Hes Kablo Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turunda oynayacağı Hekimoğlu Trabzon maçı hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.
Hes Kablo Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turunda oynayacağı Hekimoğlu Trabzon maçı hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.
Ziraat Türkiye Kupasına 4. Eleme Tur'unda dahil olan Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor bugün Kadir Has Stadyumu'nda Karadeniz ekibi Hekimoğlu Trabzon ile tur için mücadele edecek. Hekimoğlu Trabzon maçı hazırlıklarını dün yaptığı tek antrenman ile tamamlayan Hes Kablo Kayserispor kupada hata yapmak istemiyor. Teknik Direktör Samet Aybaba bugün oynanacak olan maçta ligi düşünerek yedek ağırlıklı bir kadro sahaya sürmesi bekleniyor.
Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Yiğit Arslan yönetecek. Arslan'ın yardımcılıklarını Yusuf Bozdoğan ve Kemal Mavi yapacak. Maçın 4. Hakemi ise Hakan Ülker. - KAYSERİ
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