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Kayserispor, Hikmet Karaman ile sözleşme yeniledi

29 dakika önce

Kayserispor, Teknik Direktör Hikmet Karaman ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kayserispor, Hikmet Karaman ile sözleşme yeniledi, System.String[]
Kayserispor, Teknik Direktör Hikmet Karaman ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kayserispor'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün Başkanımız Dr. Erol Bedir ile bir araya gelen Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin Kayserisporumuza ve Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman'a hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:11 Kaynak: İHA
Hikmet Karaman, Kayserispor, Spor
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