Kayserispor, Hikmet Karaman ile sözleşme yeniledi
29 dakika önce
Kayserispor, Teknik Direktör Hikmet Karaman ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kayserispor
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:11 Kaynak: İHA
, Teknik Direktör Hikmet Karaman
ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kayserispor'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün Başkanımız Dr. Erol Bedir ile bir araya gelen Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin Kayserisporumuza ve Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman'a hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL
Gençlerbirliği, Mats Seuntjens'i kadrosuna kattı
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına başladı
Ekrem İmamoğlu FSM'deki çalışma için çözümü açıkladı
Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'ni açıkladı!