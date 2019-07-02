Kayserispor, Hikmet Karaman ile sözleşme yeniledi
1 saat önce
İSTİKBAL Mobilya Kayserispor, geçen sezon 15'inci haftada takımın başına gelen teknik direktör Hikmet Karaman ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:00 Kaynak: DHA
İSTİKBAL Mobilya Kayserispor
, geçen sezon 15'inci haftada takımın başına gelen teknik direktör Hikmet Karaman
ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İstikbal Mobilya
Kayserispor'dan yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Hikmet Karaman ile yeniden anlaşma sağlandığı duyuruldu. Açıklamada, "Bugün Başkanımız Erol Bedir ile bir araya gelen teknik direktörümüz Hikmet Karaman ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin Kayserisporumuza ve teknik direktörümüz Hikmet Karaman'a hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.
Geçen sezonun 15'inci haftasında sarı-kırmızılı ekibe gelen Karaman, 17'nci sırada aldığı takımla ligi 10'uncu sırada tamamlamıştı.
- Kayseri
Genç kız, eski sevgilisiyle görüşen lise öğrencisini karnından bıçakladı
KARAMAN 'Neden eski sevgilimle çıkıyorsun' deyip, bıçakladı
Fuhuştan gözaltına alınıp sınır dışı edilen kadında HİV virüsü çıktı
Medipol Başakşehir Muhammet Demir'i transfer etti