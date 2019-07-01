Son Dakika Haberleri: Kayserispor, Hikmet Karaman ile yola devam edecek
Son Dakika Spor Haber

Kayserispor, Hikmet Karaman ile yola devam edecek

47 dakika önce

Kayserispor Kulübü, teknik direktör Hikmet Karaman ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kayserispor, Hikmet Karaman ile yola devam edecek, System.String[]
Kayserispor Kulübü, teknik direktör Hikmet Karaman ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, geçen sezonun ortasında takımın başına getirdiği Hikmet Karaman ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün Başkanımız Dr. Erol Bedir ile bir araya gelen Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman ile bir yıllık sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin Kayserisporumuza ve Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman'a hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.


Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:55 Kaynak: DHA
Hikmet Karaman, Kayserispor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına başladı Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, Azubuike için yarışıyor! Galatasaray'ın 18'lik yıldızı Recep Gül, Westerlo'ya transfer oluyor Galatasaraylı taraftarlar, Ozan Kabak'ı Schalke 04'teki ilk idmanında yalnız bırakmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 00:42:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayserispor, Hikmet Karaman ile yola devam edecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]