Son Dakika Haberleri: Kayserispor, hikmet karaman'ın görevinde kalacağını açıkladı
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Kayserispor, hikmet karaman'ın görevinde kalacağını açıkladı

1 saat önce

Kayserispor Kulübü, Hikmet Karaman'ın görevini bırakabileceğini yönetime bildirmesine karşın, yönetim kurulunun deneyimli teknik direktörle devam etme kararı aldığını açıkladı.

Kayserispor, hikmet karaman'ın görevinde kalacağını açıkladı, System.String[]

Kayserispor Kulübü, Hikmet Karaman'ın görevini bırakabileceğini yönetime bildirmesine karşın, yönetim kurulunun deneyimli teknik direktörle devam etme kararı aldığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Hikmet Karaman'ın hiçbir tazminat talep etmeden görevi bırakabileceğini yönetime bildirdiği, bunun ardından toplanan yönetim kurulunun ise Karaman'ın görevinden ayrılma kararının uygun olmayacağı kararını aldığı belirtildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde: Teknik direktörümüz Sayın Hikmet Karaman, saha sonuçlarının beklenen seviyede gerçekleşmemesi üzerine bugün yönetim kurulumuzla yaptığı görüşmede Kayserispor'un faydasına olacaksa herhangi bir tazminat talebi olmaksızın görevi bırakabileceğini, bu konuda kulüp başkanımızın vereceği karara saygılı olacağını ifade etmiştir. Kulüp başkanımız, yönetim kurulu ve diğer ilgililerle seri görüşmeler yapmış ve bu aşamada hocamızın görevden ayrılmasının uygun olmayacağı kanaati oluşmuştur. Verilen karar teknik direktörümüzle paylaşılmış, kendisi de buna saygı duyarak görevinde kalmıştır. Yönetim kurulumuz; istenmeyen skorlara etki eden birçok faktör varken, hemen en kolayı olan 'Hoca değişikliği' alışkanlığına itibar etmemiş olup, yapılacak istişareler sonucu Kayserispor için en doğru kararı verecektir."

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Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:18 Kaynak: DHA
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