Kayserispor, Hollanda 2'nci Lig Ekibi Go Ahead Eagles'e 2-0 Yenildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Hollanda 2'nci Lig ekiplerinden Go Ahead Eagles ile hazırlık maçında karşılaştı.Kayserispor'un kamp yaptığı otelin sahasında oynanan mücadele 2-0 konuk ekibin üstünlüğü ile son buldu. Go Ahead Eagles'ın gollerini 22'nci dakikada Thomas Verheydt ile 81'inci dakikada Paco van Moorsel kaydetti.MUAMMER ZÜLFİKAR YILDIRIM HASTANEYE KALDIRILDIKayserispor'un Go Ahead Eagles ile oynadığı mücadelede sarı kırmızılı ekipten Muammer Zülfikar Yıldırım'ın dili boğazına kaçtı.Karşılaşmanın 2'nci yarısında mücadeleyi takip edenler korku dolu anlar yaşadı. Kayserisporlu kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım'ın dilinin boğazına kaçaması sonucu 28 yaşındaki file bekçisi yerde kalırken ilk müdahale saha kenarında bekleyen doktor tarafından yapıldı ve dili boğazından çıkarıldı. Muammer Zülfikar Yıldırım daha sonra sahaya giren ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.KAYSERİSPOR "MUAMMER'İN DURUMU İYİ"Öte yandan Kayserisporlu yöneticilerden alınan bilgiye göre tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Muammer Zülfikar Yıldırım'ın sağlık durumu iyi. Dili boğazına kaçan futbolcunun ilk etapta bilincinin kapalı olduğu ve sonrasında yapılan ilk müdahale ile bilinci açıldığı ve file bekçisinin tomografisinin çekilerek bu geceyi hastanede geçireceği ifade edildi.