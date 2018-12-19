Son Dakika Haberleri: Kayserispor Hükmen Mağlup Oldu

Kayserispor Hükmen Mağlup Oldu

1 saat önce

Kasımpaşa deplasmanında cezalı futbolcu oynattığı tespit edilen Kayserispor kulübü, U21 kategorisinde hükmen yenik sayıldı.

Kayserispor Hükmen Mağlup Oldu, System.String[]
Kasımpaşa deplasmanında cezalı futbolcu oynattığı tespit edilen Kayserispor kulübü, U21 kategorisinde hükmen yenik sayıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Kayserispor'a hükmen mağlubiyet cezası verdi. Kayserispor takımının 2 hafta önce deplasmanda oynadığı Kasımpaşa maçında cezalı oyuncu oynattığı tespit edildi.

PFDK'dan yapılan açıklamada "Kayserispor Kulübünün, 10 Aralık 2018 tarihinde oynanan Kasımpaşa-Kayserispor U21 Ligi müsabakasında, cezalı futbolcunun müsabakada oynamasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/f Maddesi uyarınca (3-0) Hükmen Mağlup sayılmasına karar verildi. Kasımpaşa-Kayserispor müsabakasında Kayserispor Kulübü sporcusu Uğurcan Gülay'ın cezalı olduğu halde müsabakada yer almasından dolayı takdiren 4 Resmi Müsabakadan Men Cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü teknik sorumlusu Ferit Alper Salgın'ın cezaya uymama eylemine iştiraki nedeniyle takdiren 4 resmi müsabakada Soyunma Odasına ve Yedek Kulübesine Giriş Cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" denildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:54 Kaynak: İHA

Kasımpaşa, Kayserispor, Spor
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