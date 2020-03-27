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Kayserispor için geçmiş olsun mesajları
6 saat önce
Hes Kablo Kayserispor'da yaşanan Covid-19 vakasından ötürü, Süper Lig ekipleri geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Hes Kablo Kayserispor'da yaşanan Covid-19 vakasından ötürü, Süper Lig ekipleri geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Hes Kablo Kayserispor kulübünden yapılan Covid-19 açıklaması sonrasında Süper Lig ekipleri, geçmiş olsun mesajları ile sarı-kırmızılı takıma destek verdi. Sosyal paylaşım sitelerinde Alanyaspor, Ankaragücü, Botaşspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Sivasspor mesaj yayınlayarak 'Geçmiş Olsun' dileklerinde bulundular. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 02:01 Kaynak: İHA
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