Kayserispor için müjdeli haber

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, transfer tahtasının açılacağının müjdesini verdi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sarı kırmızılı kulübün transfer tahtasındaki yasağın kaldırılacağını açıkladı. Başkan Berna Gözbaşı, "Transfer yasağımız ile ilgili son büyük bir Varela dosyamız vardı. Maalesef 1,3 milyon Avro. Pazartesi onu da ödediğimiz zaman bir artık yasağımız kalmıyor. 7 milyon TL'lik Bilal Başacıkoğlu dosyası geldi ama onu da başka bir şekilde halledeceğiz. Önemli değil. Bugüne kadar çok dosya hallettik, bunun da üstesinden geleceğiz" dedi.

Pedro Henrique ve Denis Alibec'in gönderilmesi ile ilgili de açıklama yapan Başkan Berna Gözbaşı, "Biz futbolcular ile sözleşme yapıyoruz ama tabiki ömür boyu değil. Kızımıza damat almıyoruz. Fırsat olunca teklifleri değerlendiriyoruz. Pedro Henrique transferi de hem kulübümüz hem Pedro için iyi bir transfer oldu. Sivasspor'a hayırlı olsun. Denis Alibec de, şampiyonlar liginde eski hocası ile oynamak gibi talep oldu. Alibec ve kulübümüz planlamasında iyi bir fırsat olduğunu düşündüm. Kiralık olarak verdik" yorumu yaptı. - KAYSERİ