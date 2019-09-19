Son Dakika Haberleri: Kayserispor için yardım gecesi düzenlendi
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Kayserispor için yardım gecesi düzenlendi

20 dakika önce

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un ekonomik sıkıntılarını çözmek için başlatılan kampanya kapsamında yardım gecesi düzenlendi.

Kayserispor için yardım gecesi düzenlendi, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un ekonomik sıkıntılarını çözmek için başlatılan kampanya kapsamında yardım gecesi düzenlendi.

Kayserispor Vakfının başvurusu üzerine Vali Şehmus Günaydın imzasıyla başlatılan yardım kampanyası için düzenlenen gece Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Vali Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, ilçe belediye başkanları, taraftarların da katılımı ile gerçekleştirilen gecede, ulusal yayın yapan iki televizyon kanalı ve yerel televizyonların canlı yayınlarıyla taraftarlara ulaşıldı.

TRT Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor spikeri Ersin Düzen'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen gecede SMS, banka hesap numaraları ve forma satışı yöntemiyle Kayserispor'a yardım toplandı.

Telefon bağlantılarıyla Kayserili iş adamlarının forma satın aldığı geceye telefonla katılan Kayserispor Onursal Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de 5 bin 38 forma satın alarak sarı-kırmızılı kulübe katkıda bulundu.

Kampanyada elde edilen gelirin önümüzdeki günlerde kulübün resmi internet sitesinden açıklanacağı bildirildi.

Ayrıca geceye Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ve futbolcuların yanı sıra önceki dönemlerde sarı-kırmızılı kulüpte görev yapan teknik direktörler de katıldı.

İstikbal Mobilya, Kayserispor, AK Parti, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:32 Kaynak: AA
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