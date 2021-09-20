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Kayserispor iki maç sonra kaybetti - Son Dakika

Kayserispor iki maç sonra kaybetti

20.09.2021 10:05
Kayserispor iki maç sonra kaybetti, System.String[]

Yukatel Kayserispor üst üste kazandığı iki maçın ardından, ligin 5. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu.

Yukatel Kayserispor üst üste kazandığı iki maçın ardından, ligin 5. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, deplasmanda oynadığı maçta Atakaş Hatayspor'a 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup oldu. Ligin 3. haftasında Medipol Başakşehir'i 1-0 ve 4. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek çıkışa geçen sarı kırmızılılar ligin 5. haftasında oynadığı maçta Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Ligde iki maç sonra kaybeden sarı kırmızılı ekip, 7 puanda kaldı. Yukatel Kayserispor, ligin 6. haftasında 22 Eylül 2021 Çarşamba günü İstanbul ekibi Galatasaray'ı konuk olacak.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kayserispor iki maç sonra kaybetti
Kayserispor iki maç sonra kaybetti

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Hatayspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayserispor iki maç sonra kaybetti - Son Dakika


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