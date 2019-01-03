Son Dakika Haberleri: Kayserispor, İkinci Yarı Hazırlıklarına Başladı

Kayserispor, İkinci Yarı Hazırlıklarına Başladı

54 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 19 puanla 13. sırada tamamlayan Kayserispor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'da başladı.

Kayserispor, İkinci Yarı Hazırlıklarına Başladı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 19 puanla 13. sırada tamamlayan Kayserispor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'da başladı.

Sarı-kırmızılı takım, Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan idman, koordinasyon ile pas çalışmalarıyla sona erdi. Antrenmana çıkmayan bazı oyuncuların ise salonda çalıştığı belirtildi.

Kayseri ekibi, bu akşam gerçekleştireceği günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:46 Kaynak: AA

serik, Antalya, Kayserispor, Spor
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