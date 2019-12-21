Kayserispor ile Başakşehir 21. kez karşılaşacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor ile Başakşehir 21. kez karşılaşacak - Son Dakika Spor

Kayserispor ile Başakşehir 21. kez karşılaşacak

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medipol Başakşehir, Süper Lig tarihinde 21.kez karşılaşacak.

Kayserispor ile Başakşehir 21. kez karşılaşacak, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medipol Başakşehir, Süper Lig tarihinde 21.kez karşılaşacak.


İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medipol Başakşehir arasındaki rekabette konuk ekip önde. Süper Lig'de oynanan 20 maçta İstikbal Mobilya Kayserispor 5 kez kazanırken Medipol Başakşehir ise 10 kez galip geldi. 5 maç da berabere bitti. Bu müsabakalarda sarı kırmızılı takım 16 gol atarken Başakşehir ise 24 gol kaydetti. İki takım arasındaki 19 maçta gol atılırken sadece 1 maç golsüz sona erdi.


İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medipol Başakşehir, Süper Lig maçlarında Kayseri'de 10 kez karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 3 kez kazanırken Başakşehir ise 4 kez kazandı. 3 maç da berabere bitti. Kayseri'deki maçlarda her iki ekibin de birbirine karşı 10 gol kaydettiği görülüyor. Kayserispor, sahasında oynadığı son 5 Başakşehir maçını kazanamadı. Kayseri'de oynanan son 2 kez maç 1-1 sona ermişti. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçlar ve neticeleri:


2018/2019 İ.M.Kayserispor-M.Başakşehir 1-1


2018/2019 M.Başakşehir-İ.M.Kayserispor 1-0


2017/2018 M.Başakşehir-İ.M.Kayserispor 3-1


2017/2018 İ.M.Kayserispor-M.Başakşehir 1-1


2016/2017 İ.M.Kayserispor-M.Başakşehir 0-1


2016/2017 M.Başakşehir-İ.M.Kayserispor 5-0


2015/2016 M.Başakşehir-İ.M.Kayserispor 1-0


2015/2016 İ.M.Kayserispor-M.Başakşehir 0-1


2012/2013 M.Başakşehir-İ.M.Kayserispor 0-0


2012/2013 İ.M.Kayserispor-M.Başakşehir 0-1


2011/2012 M.Başakşehir-İ.M.Kayserispor 1-0


2011/2012 İ.M.Kayserispor-M.Başakşehir 1-0


2010/2011 İ.M.Kayserispor-M.Başakşehir 3-2


2010/2011 M.Başakşehir-İ.M.Kayserispor 0-2


2009/2010 İ.M.Kayserispor-M.Başakşehir 1-1


2009/2010 M.Başakşehir-İ.M.Kayserispor 1-2


2008/2009 M.Başakşehir-İ.M.Kayserispor 1-0


2008/2009 İ.M.Kayserispor-M.Başakşehir 2-0


2007/2008 İ.M.Kayserispor-M. Başakşehir 1-2


2007/2008 M.Başakşehir-İ.M.Kayserispor 1-1 - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:43 Kaynak: İHA
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