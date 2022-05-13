Kayserispor ile Malatyaspor 10. randevuda - Son Dakika
Üye Girişi

Kayserispor ile Malatyaspor 10. randevuda

13.05.2022 14:18
Kayserispor ile Malatyaspor 10. randevuda

Yukatel Kayserispor ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde 10. kez karşılaşacak.

Yukatel Kayserispor ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde 10. kez karşılaşacak.

Yukatel Kayserispor ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde 10. kez karşılaşacak. İki ekip bugüne kadar 9 kez karşılaştı. Bu maçlarda 2 kez Kayserispor 3 kez Yeni Malatyaspor kazandı. 4 maç da berabere bitti. Bu maçlarda 22 gol atıldı. Kayserispor 9 gol atarken Malatya ekibi ise 13 gol attı. Ligin ilk yarısında Malatya'da oynanan maç berabere bitmişti. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 9 maç ve neticeleri ise şu şekilde:

2021/2022 Yeni Malatyaspor-Kayserispor 2-2

2020/2021 Yeni Malatyaspor-Kayserispor 1-1

2020/2021 Kayserispor-Yeni Malatyaspor 1-0

2019/2020 Kayserispor-Yeni Malatyaspor 2-1

2019/2020 Yeni Malatyaspor-Kayserispor 4-0

2018/2019 Yeni Malatyaspor-Kayserispor 1-1

2018/2019 Kayserispor-Yeni Malatyaspor 0-0

2017/2018 Yeni Malatyaspor-Kayserispor 3-2

2017/2018 Kayserispor-Yeni Malatyaspor 0-1

(Yüksel Yıkılmaz-İHA)

YORUMLAR
500
Süper Lig'de 37'nci haftanın hakemleri belli oldu Süper Lig'de 37'nci haftanın hakemleri belli oldu Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Malatya, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayserispor ile Malatyaspor 10. randevuda - Son Dakika


Son Dakika
18:55 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 19:05:36. #1.11#
SON DAKİKA: Kayserispor ile Malatyaspor 10. randevuda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement