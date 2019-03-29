Son Dakika Haberleri: Kayserispor İlk 10'da Tamamlayacak"

Kayserispor İlk 10'da Tamamlayacak"

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkan Yardımcısı Türker Horoz, ligi ilk 10 takım arasında tamamlayacaklarını iddia etti.

Kayserispor İlk 10'da Tamamlayacak
İstikbal Mobilya Kayserispor Başkan Yardımcısı Türker Horoz, ligi ilk 10 takım arasında tamamlayacaklarını iddia etti.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak İstikbal Mobilya Kayserispor, hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar, Milli takım kamplarında bulunan futbolcuların henüz takıma katılmamasından dolayı eksik gerçekleştiriliyor. İstikbal Mobilya Kayserispor Başkan Yardımcısı Türker Horoz da, takıma moral yemeği tertipledi. Sahibi olduğu at çiftliğinde teknik heyet ve futbolcuları konuk eden Türker Horoz, sarı kırmızılı takımın bu sezon ligi ilk 10 takım arasında tamamlayacağına inandığını söyledi. Karaman'ın göreve gelmesi ile birlikte çok iyi bir ivme yakalandığını ifade eden Türker Horoz, "Kalan 8 maçımız var. Rizespor mağlubiyeti ve Başakşehir beraberliği hızımızı kesse de kalan maçlardan maksimum puanları toplayıp ilk 10 takım içerisinde yer alacağımızı düşünüyorum. Takımımıza sonsuz başarılar diliyorum" açıklaması yaptı.

Teknik heyet ve futbolcular, yemek sonrasında çiftliği gezerken atlarla da objektiflere poz vermeyi de ihmal etmediler. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:23 Kaynak: İHA

Sivasspor, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Alper Potuk'un Yeni İmajı Tepki Çekti! Gonzalo Higuain Milli Takımı Bıraktı Gökhan Töre, Galatasaray'a Haber Gönderdi: Beni Alın Fenerbahçe, Visca'nın Peşinde! Ali Koç Bizzat İlgilenecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 10:30:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayserispor İlk 10'da Tamamlayacak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]