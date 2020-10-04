Kayserispor ilk deplasman galibiyetini aldı
Hes Kablo Kayserispor bu sezon ilk deplasman galibiyetini MKE Ankaragücü'nü yenerek elde etti.
Hes Kablo Kayserispor bu sezon ilk deplasman galibiyetini MKE Ankaragücü'nü yenerek elde etti.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor ligin 4.haftasının açılış karşılaşmasında deplasmanda oynadığı maçta MKE Ankaragücü'nü İlhan Parlak'ın golü ile 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu sezon ilk deplasman galibiyetini elde eden Sarı-Kırmızılılar iç sahada aldığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor mağlubiyetini bir anlamda deplasmanda aldığı galibiyetle telafi etti. Sarı-Kırmızılılar aldığı bu galibiyetle bu sezon ikinci galibiyetini elde etti. - KAYSERİ
Spor, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 08:51 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Kayserispor ilk deplasman galibiyetini aldı - Son Dakika Spor
Son Dakika Koronavirüs'e karşı 'kelle paça' önerisiyle gündeme gelen Prof. Canan Karatay'dan yeni öneri: Karbonatlı gargara Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz Formasını yere fırlatan Caner Erkin'e sosyal medyada tepki yağdı Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti Asker tıraşı olan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye yorum yağdı