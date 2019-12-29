Kayserispor ilk kez 6 gol yedi - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor ilk kez 6 gol yedi - Son Dakika Spor

Kayserispor ilk kez 6 gol yedi

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor bu sezon ilk kez bir maçta kalesinde 6 gördü.

Kayserispor ilk kez 6 gol yedi, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor bu sezon ilk kez bir maçta kalesinde 6 gördü.


İstikbal Mobilya Kayserispor bu sezon ilk kez 6 gol yedi. Ligde oynadığı 17 maçta kalesinde 42 gol gören sarı kırmızılılar, en farklı mağlubiyetini Trabzonspor karşısında aldı. Kalesinde ilk kez 6 gol gören Sarı-Kırmızılılar, ilk yarıda Göztepe, Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir maçlarında 4'er gol gördü. Galatasaray ve Gaziantep maçlarında kalesinde 3'er gol gören Kayserispor, Gençlerbirliği, Konyaspor ve Antalyaspor maçlarında ise 2'şer gol yemişti. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 03:02 Kaynak: İHA
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