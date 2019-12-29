Kayserispor ilk kez 6 gol yedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayserispor ilk kez 6 gol yedi - Son Dakika

Kayserispor ilk kez 6 gol yedi

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor bu sezon ilk kez bir maçta kalesinde 6 gördü.

Kayserispor ilk kez 6 gol yedi, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor bu sezon ilk kez bir maçta kalesinde 6 gördü.

İstikbal Mobilya Kayserispor bu sezon ilk kez 6 gol yedi. Ligde oynadığı 17 maçta kalesinde 42 gol gören sarı kırmızılılar, en farklı mağlubiyetini Trabzonspor karşısında aldı. Kalesinde ilk kez 6 gol gören Sarı-Kırmızılılar, ilk yarıda Göztepe, Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir maçlarında 4'er gol gördü. Galatasaray ve Gaziantep maçlarında kalesinde 3'er gol gören Kayserispor, Gençlerbirliği, Konyaspor ve Antalyaspor maçlarında ise 2'şer gol yemişti.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

İstikbal Mobilya, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 03:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayserispor, Prosinecki ile anlaştı
Trabzonspor, Ünal Karaman ile yollarını ayırdı Mustafa Denizli, Trabzonspor iddialarını yalanladı Somali saldırısında ölen vatandaşların cenazeleriyle, yaralanan vatandaşlar Türkiye'ye getirildi

Son Dakika Haberleri
21:49 Kendisini eve kilitleyerek zarar veren kişiyi polis ikna etti - Son Dakika
21:45 Bodrum'daki cinayete ilişkin 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
21:45 Sağlık bakanı fahrettin koca somali'den gelen 2 cenaze ve yaralılarla ilgili açıklamalarda bulundu - Son Dakika
21:43 Evden kovulunca kapıyı kilitleyip kendine zarar verdi - Son Dakika
21:40 Fethiye sanayisinde korkutan yangın - Son Dakika
21:26 Somali saldırısında ölen vatandaşların cenazeleriyle, yaralanan vatandaşlar Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
20:26 Türkiye karla mücadele ediyor! İşte yağışın etkili olduğu iller - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 21:52:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayserispor ilk kez 6 gol yedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]