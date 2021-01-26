Kayserispor ilk yarıda 19 puan topladı - Son Dakika

Süper Lig'in ilk yarısını 19 puanla 17.sırada tamamlayan Hes Kablo Kayserispor, 20 maçlık periyodu 11 yenilgiyle kapatarak, ligin en çok mağlup olan takımları arasında yer aldı. Kayseri ekibi 20 maçta sadece 5 galibiyet aldı.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk yarısını 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 19 puan toplayarak on yedinci sırada tamamlayan Hes Kablo Kayserispor, ilk yarıda beklentilerin altında kaldı. İlk devrede oynadığı 20 maçta rakip filelere 14 gol gönderen Kayseri ekibi, ağlarında ise 26 gol görerek eksi 12 gol averajı da yakaladı. Topladığı 19 puanla küme düşme hattının bir basamak üzerine yer alan Sarı-Kırmızılıların ikinci yarıda işi oldukça zor gözüküyor.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)