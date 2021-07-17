Kayserispor isim sponsorunu değiştirdi

Kayserispor yeni sezonda isim sponsorluğu için Yukatel firması ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, isim sponsorluğu için geçen sezon Denizlispor'a sponsor olan Yukatel firması ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı takım, 2021-2022 futbol sezonunda Yukatel Kayserispor olarak ligde anılacak.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 2021-2022 futbol sezonunda Kayserispor'un Yukatel ile sponsorluk anlaşması yaptıklarını ifade ederek, "Birçok kulüp, kendileri ile anlaşmak istemesine rağmen Yukatel firması bizi tercih etti. Daha önce Denizlispor'un isim sponsoru olan Yukatel, yeni sezonda Kayserispor'un isim sponsoru oldu. Sayın Yusuf Karataş'a teşekkür ediyorum. Artık ismimiz Yukatel Kayserispor. Bize her zaman destek olan Erciyes Anadolu Holding'e, Hes Kablo ve yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Aslında kendilerinin hakkıydı. Yukatel ile yapılan görüşmelerde bize çok yardımcı oldular. Bu konuda Kayserispor'umuzun menfaati olan bir noktada bu jestleri ile memnun ettiler" dedi. - KAYSERİ