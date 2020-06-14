Kayserispor izin yapıyor

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Beşiktaş ve G.Saray'da da oynayan eski basketbolcu Benjamin McGilmer yaşamını yitirdi

Beşiktaş'ta Rebocho, Diaby ve Elneny gidiyor; Ljajic, Vida, Douglas ve Lens'e gelen teklifler değerlendirilecek

Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız