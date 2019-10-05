Kayserispor İzmir'de siftah peşinde

İstikbal Mobilya Kayserispor, Göztepe deplasmanında ilk galibiyetini arayacak.



Spor Toto Süper Lig'in 7.haftasında Kayserispor, Göztepe'ye konuk olacak rakibi ile Süper Lig maçlarında İzmir'de 5 kez karşılaşan sarı kırmızılılar, ilk galibiyetini almak istiyor. Bugüne kadar rakibini İzmir'de mağlup edemeyen Kayserispor, bu sezon geride kalan 6 haftada da kazanmayı başaramadı.



10 maç oynandı



Göztepe ile İstikbal Mobilya Kayserispor, bugüne kadar 10 kez karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 3 kez, Göztepe 3 kez kazanırken 4 maç da berabere bitti. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:



2018/2019 İ.M.Kayserispor-Göztepe 2-1



2018/2019 Göztepe-İ.M.Kayserispor 2-0



2017/2018 Göztepe-İ.M.Kayserispor 1-1



2017/2018 İ.M.Kayserispor-Göztepe 1-0



1979/1980 İ.M.Kayserispor-Göztepe 3-2



1979/1980 Göztepe-İ.M.Kayserispor 1-1



1974/1975 İ.M.Kayserispor-Göztepe 1-1



1974/1975 Göztepe-İ.M.Kayserispor 1-0



1973/1974 Göztepe-İ.M.Kayserispor 1-0



1973/1974 İ.M.Kayserispor-Göztepe 0-0



İzmir'de 6.kez



Göztepe ile İstikbal Mobilya Kayserispor, İzmir'de 6. kez karşılaşacak. Kayserispor, Süper Lig'deki maçlarda deplasmanda hiç kazanamadı. Geride kalan 5 maçta Göztepe 3 kez kazanırken 2 maç da berabere bitti. - KAYSERİ