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Kayserispor İzmir'de siftah peşinde

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, Göztepe deplasmanında ilk galibiyetini arayacak.

Kayserispor İzmir'de siftah peşinde, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor, Göztepe deplasmanında ilk galibiyetini arayacak.


Spor Toto Süper Lig'in 7.haftasında Kayserispor, Göztepe'ye konuk olacak rakibi ile Süper Lig maçlarında İzmir'de 5 kez karşılaşan sarı kırmızılılar, ilk galibiyetini almak istiyor. Bugüne kadar rakibini İzmir'de mağlup edemeyen Kayserispor, bu sezon geride kalan 6 haftada da kazanmayı başaramadı.


10 maç oynandı


Göztepe ile İstikbal Mobilya Kayserispor, bugüne kadar 10 kez karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 3 kez, Göztepe 3 kez kazanırken 4 maç da berabere bitti. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:


2018/2019 İ.M.Kayserispor-Göztepe 2-1


2018/2019 Göztepe-İ.M.Kayserispor 2-0


2017/2018 Göztepe-İ.M.Kayserispor 1-1


2017/2018 İ.M.Kayserispor-Göztepe 1-0


1979/1980 İ.M.Kayserispor-Göztepe 3-2


1979/1980 Göztepe-İ.M.Kayserispor 1-1


1974/1975 İ.M.Kayserispor-Göztepe 1-1


1974/1975 Göztepe-İ.M.Kayserispor 1-0


1973/1974 Göztepe-İ.M.Kayserispor 1-0


1973/1974 İ.M.Kayserispor-Göztepe 0-0


İzmir'de 6.kez


Göztepe ile İstikbal Mobilya Kayserispor, İzmir'de 6. kez karşılaşacak. Kayserispor, Süper Lig'deki maçlarda deplasmanda hiç kazanamadı. Geride kalan 5 maçta Göztepe 3 kez kazanırken 2 maç da berabere bitti. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:48 Kaynak: İHA
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