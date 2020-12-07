Son dakika haberleri | Kayserispor İzmir'de yine kazanamadı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kayserispor İzmir'de yine kazanamadı

07.12.2020 10:17
Son dakika haberleri | Kayserispor İzmir'de yine kazanamadı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Hes kablo Kayserispor, Göztepe'yi İzmir'de yine yenemedi.

Hes kablo Kayserispor, Göztepe'yi İzmir'de yine yenemedi.

Hes Kablo Kayserispor, tarihinde İzmir'de oynadığı maçlarda Göztepe'yi mağlup etme başarısı gösteremedi. Rakibi ile 13 kez Süper Lig'de 4 kez de alt liglerde karşılaşan sarı kırmızılılar, İzmir'de oynadığı 9 maçta hiç kazanamadı.

Hes Kablo Kayserispor, rakibi ile ilk kez 1973-1974 sezonunda karşılaştı. Süper Lig maçlarında 7 kez, alt liglerde de 2 kez Göztepe ile İzmir'de karşılaşan ile sarı kırmızılı ekip, 4 kez yenilirken 3 kez de beraberlik aldı. Kayserispor bu maçlarda 5 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü.

Süper Lig

1973/1974 Göztepe-Kayserispor 1-0

1974/1975 Göztepe-Kayserispor 1-0

1979/1980 Göztepe-Kayserispor 1-1

2017/2018 Göztepe-Kayserispor 1-1

2018/2019 Göztepe-Kayserispor 2-0

2019/2020 Göztepe-Kayserispor 4-0

2019/2020 Göztepe-Kayserispor 1-1

TFF 1.Lig

2003/2004 Göztepe-Kayserispor 2-2

TFF 2.Lig

1984/1985 Göztepe-Kayserispor 1-0 - KAYSERİ

Son dakika haberleri | Kayserispor İzmir'de yine kazanamadı

Kayserispor, Hes Kablo, Göztepe, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kayserispor İzmir'de yine kazanamadı - Son Dakika


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