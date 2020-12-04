Kayserispor İzmir'e gitti

Hes Kablo Kayserispor, yarın oynayacağı Göztepe maçı için İzmir'e gitti.

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