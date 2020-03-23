Kayserispor, Kadir Has'ı unutmadı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor, Kadir Has'ı unutmadı - Son Dakika Spor

Kayserispor, Kadir Has'ı unutmadı

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor, ölümünün 13. yıldönümünde hayırsever iş adamı Kadir Has'ı unutmadı.

Kayserispor, Kadir Has'ı unutmadı, System.String[]

Hes Kablo Kayseri spor, ölümünün 13. yıldönümünde hayırsever iş adamı Kadir Has'ı unutmadı.


Süper Lig ekibi Hes kablo Kayserispor, ölümünü 13. yıldönümünde hayırsever iş insanı Kadir Has için anma mesajı yayınladı. Mesajda, "Vefatının 13. yılında Kadir Has'ı saygıyla ve rahmetle anıyoruz" denildi. 20 Eylül 1921'de Kayseri'de dünyaya gelen Kadir Has, özellikle otomotiv sanayine yönelik işlerde birçok başarıya imza atarken hayırsever kişiliğe ile ön plana çıktı. 22 Mart 2007 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybeden Kadir Has, Kayseri'de birçok önemli hayır işlerine imza aterken, Kayseri'de yer alan stat ve spor salonu ile birlikte Kayserispor'un Krapuzatan'da bulunan tesislerine ismi verildi. - KAYSERİ

Kayserispor, Hes Kablo, Kadir Has, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:29 Kaynak: İHA

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