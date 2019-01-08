Son Dakika Haberleri: Kayserispor Kadrosuna Takviye

Kayserispor Kadrosuna Takviye

1 saat önce

Kayserispor teknik direktör Hikmet Karaman, kadrosuna yeni bir isim daha kattı.

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Kayserispor teknik direktör Hikmet Karaman, kadrosuna yeni bir isim daha kattı.

2.Transfer Tescil dönemi açıldı. Takımlar kadrosuna yerli ve yabancı oyuncu dahil ederken Kayserispor da, kadroya bir isim daha kattı. Ancak bu isim futbolcu kadrosuna değil, teknik kadroya oldu.

Süper Ligin ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Kayserispor'da teknik kadro genişledi. Yıllarca Hacettepe, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Rizespor, Antalyaspor ve Göztepe takımlarında forma giyen Giray Kaçar, Kayserispor'da yardımcı antrenör olarak göreve başladı.

Sosyal medya hesabından Kayserispor'daki ilk iş gününden fotoğraf paylaşan Giray Kaçar, tebrik mesajlarına da kayıtsız kalmayarak teşekkür etti.

Giray Kaçar kimdir?

15 Mart 1985 Karaman doğumlu. Futbolculuk hayatında defans mevkisinde oynadı. 2 sezon Hacettepe takımında 6 sezon Trabzonspor'da sonrasında Antalyaspor, Rizespor ve Göztepe'de oynadı. 337 maça çıkan, 13 kez gol atan Giray Kaçar, 3 kez kırmızı kart, 85 kez sarı kart gördü. 1 kez de A milli takımda oynadı. Giray, Trabzonspor'da iken şu an Kayserispor Kaptanı Umut Bulut ile de birlikte oynamıştı.

Giray ilk kez antrenörlük deneyimini Kayserispor'da yaşayacak. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:14 Kaynak: İHA

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