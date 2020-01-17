Kayserispor kafilesi Alanya'ya gitti - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor kafilesi Alanya'ya gitti - Son Dakika Spor

Kayserispor kafilesi Alanya'ya gitti

6 saat önce

Deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor kafilesi Alanya'ya gitti.

Kayserispor kafilesi Alanya'ya gitti, System.String[]

Deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor kafilesi Alanya'ya gitti.


Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak Hes Kablo Kayserispor kafilesi Alanya'ya gitti. Tarifeli uçakla Alanya'ya giden sarı kırmızılı kafilede yeni transferler de yeraldı.


Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki'nin belirlediği kafilede 23 futbolcu bulunuyor. Hes Kablo Kayserispor, Alanya deplasmanına Aksel Aktaş, Artem Kravets, Aymen Abdennour, Ben Rienstra, Dja Djedje, Emre Demir, Enver Cenk Şahin, Furkan Polat, Gustavo Campanharo, Hakan Arıkan, Hasan Hüseyin Acar, İsmail Çipe, Mario Situm, Mert Kula, Miguel Lopes, Muris Mesanovic, Oğuzhan Çapar, Ömer Uzun, Pedro Henrique, Ramazan Eminhan Civelek, Yasir Subaşı, Zoran Kvrzic, Anthony Uzodimma.


Alanyaspor ile Hes Kablo Kayserispor arasındaki müsabaka yarın saat 14.00'de başlayacak. Bu müsabakayı Ankara Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Ali Palabıyık yönetecek. - KAYSERİ

Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor, Hes Kablo, Alanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut açıkladı: Önceliğimiz Galatasaray
Damien Comolli'den istifa açıklaması: Bu kararı Şubat 2019'da almıştım MHK'den gündem olan iddialar sonrası açıklama Türkiye Futbol Federasyonu, talimat değişikliğini resmen açıkladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 00:16:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayserispor kafilesi Alanya'ya gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]