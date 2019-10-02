Son Dakika Haberleri: Kayserispor kalecisi Lung PFDK'ya sevkedildi
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Kayserispor kalecisi Lung PFDK'ya sevkedildi

1 saat önce

Geride kalan hafta Konyaspor ile deplasmanda oynanan müsabaka sonrasında soyunma odası kapısını tekmelediği raporu tutulan kaleci Lung, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)'na tedbirli olarak sevkedildi.

Kayserispor kalecisi Lung PFDK'ya sevkedildi, System.String[]

Geride kalan hafta Konyaspor ile deplasmanda oynanan müsabaka sonrasında soyunma odası kapısını tekmelediği raporu tutulan kaleci Lung, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)'na tedbirli olarak sevkedildi.


TFF Hukuk Müşavirliği kaleci Lung ile ilgili olarak "İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü futbolcusu Silviu Lung'un Konyaspor müsabakasındaki Sportmenliğe Aykırı Hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca" PFDK'ya sevkine karar verdi.


Lung, PFDK'nın ceza vermesi halinde İzmir'de oynanacak Göztepe maçında takımındaki yerini alamayacak. Ayrıca kırmızı kart cezalısı Bernard Mensah ile Pedro Henrique de oynayamayacak. Sakatlığı süren Artem Kravets ile maç eksiği bulunan Şamil Çinaz da İzmir'de forma giyemeyecek.


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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Konyaspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:41 
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