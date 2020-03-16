Kayserispor kalecisi Lung: "Savaşmaya devam" - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor kalecisi Lung: 'Savaşmaya devam' - Son Dakika Spor

Kayserispor kalecisi Lung: "Savaşmaya devam"

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor kalecisi Silviu Lung, Malatyaspor maçında yaptığı kurtarışlar ile alkış topladı.

Kayserispor kalecisi Lung:

Hes Kablo Kayserispor kalecisi Silviu Lung, Malatyaspor maçında yaptığı kurtarışlar ile alkış topladı. Lung "Savaşmaya devam" dedi.


Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan ve müsabakayı 2-1 kazanan Hes Kablo Kayserispor'da kaleci Lung'un gösterdiği performans konuşuluyor. Kasımpaşa maçında yediği goller sonrasında taraftarların eleştiri oklarını üzerine çeken Rumen kaleci Silviu Lung, Malatyaspor maçında yaptığı kurtarışlar ile kahraman ilan edildi. Özellikle maçın ikinci yarısında yaptığı kritik kurtarışlar ile takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Lung, alkışlandı.


Maç sonrasında galibiyet yorumu yapan Rumen kaleci, "Çok iyi bir ilk yarı oynadık. Golleri de attık. İkinci yarıda sebebini bilmediğim aksaklıklar yaşadık. 3 puanı zorda olsa aldık. Kümede kalma adına savaşmaya devam" yorumunda bulundu. - KAYSERİ

Malatyaspor, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:21 Kaynak: İHA
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