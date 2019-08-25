Son Dakika Haberleri: Kayserispor, kamerunlu ntep'i transfer etti
Son Dakika Spor Haber

Kayserispor, kamerunlu ntep'i transfer etti

59 dakika önce

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor, Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'ta forma giyen Paul-Georges Ntep de Madiba (27) ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Kayserispor, kamerunlu ntep'i transfer etti, System.String[]

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor, Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'ta forma giyen Paul-Georges Ntep de Madiba (27) ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekibi İstikbal Mobilya Kayserispor, dış transferde Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'ta forma giyen Paul-Georges Ntep de Madiba ile anlaştı. Kamerunlu kanat oyuncusu ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalandı.

FURKAN İLE 5 YILLIK SÖZLEŞME

Sarı kırmızılı ekip, geçen sezon Çanakkale Dardanel forması giyen Furkan Polat ile de anlaşma sağladı. Genç futbolcu, takım sportif direktörü Erdal Kemaloğlu'nun katılımıyla 5 yıllık mukaveleye imza attı.

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Wolfsburg, Almanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ankaragücü, Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı!
Adil Rami, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi! Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas-Boas'tan Luiz Gustavo açıklaması! Trabzonspor, Daniel Sturridge ile sözleşme imzaladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 17:13:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayserispor, kamerunlu ntep'i transfer etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]