Kayserispor kaptanı ıslıklandı

Hasan Hüseyin Acar, Hatayspor maçının 71. dakikasında oyundan çıkarken Kayserispor taraftarı tarafından ıslıklandı. Oldukça morali bozuk görünen Hasan Hüseyin Acar, maçın bitiş düdüğü sonrasında Kayserispor taraftarının "Kayserispor buraya" sloganları ile tribüne çağırıp alkış tuttuğu futbolcular arasına katılmadı. - KAYSERİ

Bu sezon Hes Kablo Kayserispor takımının kaptanlığını üstlenen Hasan Hüseyin Acar , haftalardır sergilediği kötü futbolu ile tepki çekerken Hatayspor maçında taraftarın protestosuyla karşılaştı.

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