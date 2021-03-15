Kayserispor Karagümrük'e hazırlanıyor

Karagümrük ile Kayserispor arasındaki müsabaka 19 Mart 2020 Cuma günü İstanbul Olimpiyat Stadında oynanacak. Maçın başlama saati 16.00 olarak açıklandı. - KAYSERİ

Hes Kablo Kayserispor ligin 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı. Geride kalan haftayı 3-0'lık yenilgi sonrasında puansız noktalayan sarı kırmızılılar, Cuma günü İstanbul 'da oynayacağı Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Uğur Kulaksız nezaretinde çalışmalarına başlayan Hes Kablo Kayserispor'da Galatasaray maçında ilk 11'de oynayan oyuncular yenileme çalışması yaparken oynamayan oyuncular ise topla çalıştı. Sarı kırmızılılar bugün yapacağı antrenmanla Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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