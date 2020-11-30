Kayserispor-Karagümrük mücadelesinin VAR hakemi Halis Özkahya oldu
30.11.2020 17:20
Hes Kablo Kayserispor'un, bu akşam evinde Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Halis Özkahya görev yapacak.
Hes Kablo Kayserispor'un, bu akşam evinde Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Halis Özkahya görev yapacak.
Süper Lig'in 10. haftasında Hes Kablo Kayserispor bu akşam Kadir Has Stadyumunda Fatih Karagümrük'ü konuk olacak. Bu zorlu mücadelede Alper Ulusoy düdük çalacak. Ulusoy' un yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Mehmet Cem Satman yapacak. Maçın dördüncü hakemi Kadir Sağlam. Hes Kablo Kayserispor - Fatih Karagümrük maçında VAR koltuğunda ise Halis Özkahya oturacak.
Müsabakanın Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) da Mustafa Kürşad Filiz olacak. - KAYSERİ
Son Dakika Messi, attığı golü Maradona'nın Newell's formasıyla kutlayarak efsaneyi andı Oğluna kardan temsili pasta yaparak doğum günü sürprizi yaptı EDHO dizisi ekibinden 3 kadına otel odasında dehşeti yaşatan saldırganların görüntüleri ortaya çıktı Kadir Şeker'in babası: Oğlumun masum olduğu bir kez daha ortaya çıktı Son Dakika! ABD'li Moderna'nın koronavirüs aşısı ciddi vakalarda %100 etki sağladı Babasıyla odun toplamaya giden minik Damla, üstüne düşen odunların altında kalarak yaşamını yitirdi Reuters'a konuşan hükümet yetkilisi: Sokağa çıkma ve seyahat kısıtlaması genişletiliyor Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu