Kayserispor Karaman ile anlaştı
33 dakika önce
İstikbal Mobilya Kayserispor, 2019-2020 sezonu için Teknik Direktör Hikmet Karaman ile anlaştı.
İstikbal Mobilya Kayserispor
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:21 Kaynak: İHA
, 2019-2020 sezonu için Teknik Direktör Hikmet Karaman
ile anlaştı.
Olağanüstü Genel Kurul sonrası Kayseri'ye gelen tecrübeli teknik adam Hikmet Karaman önce başkanla görüştü ardından yeni sezon hazırlıklarına başladı. Cuma günü topbaşı yapacak olan Sarı-Kırmızılı takımda gözler gelecek yeni isimlere çevrildi.
İstikbal Mobilya Kayserispor'dan konuyla ilgili olarak bir açıklama yapıldı. Sarı Kırmızılı kulübün açıklamasında "Başkanımız Dr. Erol Bedir ile biraya gelen Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Ok Sözleşmenin Kayserisporumuza ve Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman'a hayırlı olmasını diliyoruz" denildi. - KAYSERİ
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