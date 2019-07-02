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Kayserispor Karaman ile anlaştı

33 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, 2019-2020 sezonu için Teknik Direktör Hikmet Karaman ile anlaştı.

Kayserispor Karaman ile anlaştı, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor, 2019-2020 sezonu için Teknik Direktör Hikmet Karaman ile anlaştı.

Olağanüstü Genel Kurul sonrası Kayseri'ye gelen tecrübeli teknik adam Hikmet Karaman önce başkanla görüştü ardından yeni sezon hazırlıklarına başladı. Cuma günü topbaşı yapacak olan Sarı-Kırmızılı takımda gözler gelecek yeni isimlere çevrildi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'dan konuyla ilgili olarak bir açıklama yapıldı. Sarı Kırmızılı kulübün açıklamasında "Başkanımız Dr. Erol Bedir ile biraya gelen Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Ok Sözleşmenin Kayserisporumuza ve Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman'a hayırlı olmasını diliyoruz" denildi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:21 Kaynak: İHA
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