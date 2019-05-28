Kayserispor Kart karnesi

İstikbal Mobilya Kayserispor
, 2018-2019 futbol sezonunda 79 sarı 7 kırmızı kart gördü.
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 futbol sezonunu 41 puanla averajla 10. sırada tamamlayan İstikbal Mobilya Kayserispor'da en hırçın futbolcu Tiago
Lopes olarak görüldü. Sarı Kırmızılı takımın geride kalan sezon gördüğü kartlar arasında 9 sarı kart 2 kırmızı kart ile Tiago Lopes en üst sırada göze çarpıyor.
İstikbal Mobilya Kayserispor'da Tiago Lopes (2 kez), Bernard Mensah, Şamil Çinaz
, kaleci Silviu Lung, Kana Biyik ve Akhisarspor'a devre arasında transfer olan Rotman kırmızı kart gören isimler oldu.
İstikbal Mobilya Kayserispor'un 2018-2019 sezonu kart karnesi şu şekilde:
Tiago Lopes: 9 sarı - 2 kırmızı
Bernard Mensah: 5 sarı - 1 kırmızı
Şamil Çinaz: 6 sarı - 1 kırmızı
Silviu Lung: 3 sarı - 1 kırmızı
Rajko Rotman: 3 sarı - 1 kırmızı
Kana Bıyık: 1 sarı - 1 kırmızı Cristian
Sapunaru: 8 sarı
Atila Turan: 8 sarı
Oleksandr Kucher: 7 sarı Deniz Türüç
: 6 sarı Umut Bulut
: 4 sarı
Bilal Başacıkoğlu: 3 sarı
Mert Özyıldırım: 3 sarı
Artem Kravets: 3 sarı
Tjaronn Chery
: 3 sarı
Muammer Yıldırım: 2 sarı Hasan Hüseyin
: 2 sarı Levent Gülen
: 2 sarı
Silvestre Varela: 1 sarı - KAYSERİ