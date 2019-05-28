Son Dakika Haberleri: Kayserispor Kart karnesi

Kayserispor Kart karnesi

2 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, 2018-2019 futbol sezonunda 79 sarı 7 kırmızı kart gördü.

Kayserispor Kart karnesi, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor, 2018-2019 futbol sezonunda 79 sarı 7 kırmızı kart gördü.

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 futbol sezonunu 41 puanla averajla 10. sırada tamamlayan İstikbal Mobilya Kayserispor'da en hırçın futbolcu Tiago Lopes olarak görüldü. Sarı Kırmızılı takımın geride kalan sezon gördüğü kartlar arasında 9 sarı kart 2 kırmızı kart ile Tiago Lopes en üst sırada göze çarpıyor.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Tiago Lopes (2 kez), Bernard Mensah, Şamil Çinaz, kaleci Silviu Lung, Kana Biyik ve Akhisarspor'a devre arasında transfer olan Rotman kırmızı kart gören isimler oldu.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un 2018-2019 sezonu kart karnesi şu şekilde:

Tiago Lopes: 9 sarı - 2 kırmızı

Bernard Mensah: 5 sarı - 1 kırmızı

Şamil Çinaz: 6 sarı - 1 kırmızı

Silviu Lung: 3 sarı - 1 kırmızı

Rajko Rotman: 3 sarı - 1 kırmızı

Kana Bıyık: 1 sarı - 1 kırmızı

Cristian Sapunaru: 8 sarı

Atila Turan: 8 sarı

Oleksandr Kucher: 7 sarı

Deniz Türüç: 6 sarı

Umut Bulut: 4 sarı

Bilal Başacıkoğlu: 3 sarı

Mert Özyıldırım: 3 sarı

Artem Kravets: 3 sarı

Tjaronn Chery: 3 sarı

Muammer Yıldırım: 2 sarı

Hasan Hüseyin: 2 sarı

Levent Gülen: 2 sarı

Silvestre Varela: 1 sarı - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:14 Kaynak: İHA
Tiago, Futbol, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor
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