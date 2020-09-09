Kayserispor, Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürüyor

Hes Kablo Kayserispor, Pazar günü oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
2020-2021 sezonunun 1.haftasında Pazar günü Kadir Has Stadında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Kayserispor çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Bayram Bektaş nezaretinde idman yapan sarı kırmızılı takım, iç saha avantajını kullanarak 3 puanı almak istiyor. Sakatlığı bulunan Pedro Henrique'nin forma giyemeyeceği maçta takımda başka eksik bulunmuyor. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 09:23 - Kaynak: İHA
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