Kayserispor, Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürüyor

2020-2021 sezonunun 1.haftasında Pazar günü Kadir Has Stadında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Kayserispor çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Bayram Bektaş nezaretinde idman yapan sarı kırmızılı takım, iç saha avantajını kullanarak 3 puanı almak istiyor. Sakatlığı bulunan Pedro Henrique 'nin forma giyemeyeceği maçta takımda başka eksik bulunmuyor. - KAYSERİ

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