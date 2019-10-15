Son Dakika Haberleri: Kayserispor-Kasımpaşa maçı biletleri satışa çıkıyor
Son Dakika Spor Kayserispor-Kasımpaşa maçı biletleri satışa çıkıyor

Kayserispor-Kasımpaşa maçı biletleri satışa çıkıyor

20 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Kasımpaşa A.Ş arasında Pazar günü oynanacak olan ligin 8.hafta karşılaşmasının biletleri yarın Passolig tarafından satışa çıkıyor.

Kayserispor-Kasımpaşa maçı biletleri satışa çıkıyor, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Kasımpaşa A.Ş arasında Pazar günü oynanacak olan ligin 8.hafta karşılaşmasının biletleri yarın Passolig tarafından satışa çıkıyor.


Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor 20 Ekim 2019 Pazar günü saat 14.00'de Kasımpaşa A.Ş ile Kadir Has Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından yarın 11.00'da satışa sunulacak.


Karşılaşmanın bilet fiyatları aşağıdaki gibidir.


Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar - 20 TL


Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar - 20 TL


Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar - 30 TL


Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar - 25 TL


Batı Alt Tribün Tüm Bloklar - 50 TL


Misafir Tribün - 25 TL - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:54 Kaynak: İHA
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